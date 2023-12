Genmin Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI7) oder 25 Tagen (RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Ein RSI von 50 gilt als neutral, und sowohl der RSI7 als auch der RSI25 belaufen sich auf 50, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde Genmin in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral bewertet. Dies legt nahe, dass die Anleger-Stimmung als "gut" eingestuft werden kann. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in letzter Zeit zugenommen, was zu einer positiven Bewertung des Sentiments und Buzz führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Genmin-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,17 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,18 AUD, was einer positiven Veränderung von 5,88 Prozent entspricht und daher zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Genmin eine insgesamt positive Bewertung basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.