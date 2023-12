Genmin Aktie: Pleite oder Chance?

In den letzten Wochen gab es bei Genmin keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass es keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien gab, die das Stimmungsbild beeinflussen. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikanten Veränderungen in der Diskussion über die Aktie, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Genmin-Aktie Werte von 50 für sowohl RSI7 als auch RSI25 an, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positiv über Genmin diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Genmin-Aktie von 0,18 AUD mit +5,88 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut"-Signal gewertet wird. Der GD50 zeigt jedoch einen Kurs von 0,18 AUD an, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Genmin-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.