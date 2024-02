Genmab Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Genmab":

Genmab A- wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Biotechnologie) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 32,49, was einem Unterschied von 93 Prozent zum Branchen-KGV von 499,69 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist Genmab A- ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -1,61 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Biotechnologiebranche entspricht. Daher erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Die Aktie von Genmab A- zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem hat sich die Stimmungsänderung für Genmab A- positiv entwickelt, was ein weiteres "Gut"-Rating zur Folge hat. Insgesamt erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Genmab A--Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 37, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. In den letzten 25 Handelstagen ist der RSI weniger volatil (Wert: 61,81) und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Genmab A-.