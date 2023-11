Genmab Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Genmab":

Die Diskussionen über Genmab A- auf den sozialen Medien geben Aufschluss über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen zwei Wochen häufen sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Zudem werden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Signale stuft die Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Allerdings zeigt das Bild auch ein Schlecht-Signal, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Genmab A- gemäß der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tage-Durchschnitt, ist ein solcher Indikator. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Genmab A--Aktie beträgt 2548,6 DKK, während der letzte Schlusskurs bei 2142 DKK liegt. Dies zeigt eine Abweichung von -15,95 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2232,2 DKK, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,04 Prozent) liegt. Somit wird die Genmab A--Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 63,54 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls weder überkauft noch überverkauft an (Wert: 44,46), wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie von Genmab A- ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,9 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt 91 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Biotechnologie" von 383. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".