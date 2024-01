Genki Sushi Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Genki Sushi. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 35,19 Punkten, was darauf hindeutet, dass Genki Sushi derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "neutral" eingestuft wird. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI (46,98) keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine starken positiven oder negativen Ausschläge in der Internet-Kommunikation bezüglich Genki Sushi. Die Stimmung hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie ebenfalls eine "neutral" Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Genki Sushi-Aktie von 3390 JPY mit einer Entfernung von +49,21 Prozent vom GD200 (2272,01 JPY) ein "gutes" Signal darstellt. Ebenso weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 3178,76 JPY auf, was einem Abstand von +6,65 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "gutes" Signal gewertet wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen weder positive noch negative Ausschläge und behandeln überwiegend neutrale Themen rund um Genki Sushi. Somit wird das Unternehmen auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als "neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Genki Sushi in verschiedenen Bereichen als "neutral" bewertet wird, sowohl in Bezug auf den RSI, das Sentiment und den Buzz, die technische Analyse und die Anlegerstimmung.