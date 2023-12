Genki Sushi Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse über die Einschätzung einer Aktie. Bei Genki Sushi zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Genki Sushi neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Genki Sushi-Aktie liegt bei 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (58,02) führt zu einem "Neutral"-Rating, da die Aktie auch hier weder überkauft noch -verkauft ist.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3060 JPY lag, was einem Unterschied von +36,67 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Die Bewertung auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts führt jedoch zu einem "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält Genki Sushi eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, während die Analysen des Sentiments und des RSI zu einer "Neutral"-Einschätzung führen.