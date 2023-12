Genki Sushi Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz im Zusammenhang mit der Aktie von Genki Sushi in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Genki Sushi auf 2182,87 JPY, während der tatsächliche Kurs bei 3115 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 3038,06 JPY, was die Aktie aus dieser Perspektive als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten vorgenommen werden, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, und dass in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Genki Sushi liegt bei 84,13, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie für diese Kategorie als "Schlecht" bewertet.