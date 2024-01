Genix Pharmaceuticals Corporation Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Genix-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI deuten auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine negative Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Genix-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,05 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,02 CAD liegt, was einer Abweichung von -60 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -50 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in der charttechnischen Analyse.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment hingegen ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zu Genix veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Genix, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung in der technischen Analyse und in der Sentimentanalyse, während das Anleger-Sentiment positiv ausfällt.