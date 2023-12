Genius Sports-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Genius Sports Limited":

Die technische Analyse der Genius Sports-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,53 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 5,95 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +7,59 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 5,25 USD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +13,33 Prozent ergibt und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Genius Sports-Aktie damit ein "Gut"-Rating.

Analytisch betrachtet erhielt Genius Sports in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose von 7,17 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 20,45 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. In Summe erhält Genius Sports damit eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Genius Sports-Aktie auf kurzfristiger Basis als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf einer etwas längerfristigen Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Genius Sports eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.