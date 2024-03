Genius Sports Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Genius Sports Limited":

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen grün an, was bedeutet, dass negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Insgesamt wurden keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Genius Sports in den letzten vier Wochen festgestellt. Daher wird die Aktie in Bezug auf das Anleger-Sentiment mit "Gut" bewertet.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Genius Sports beträgt 91,25, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 64,88, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".

Bei wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen sich präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ziehen. Bei Genius Sports konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Jedoch wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Genius Sports auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Genius Sports-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt auf Basis der letzten 200 Handelstage einen Wert von 6,13 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 6,02 USD auf ähnlichem Niveau (Unterschied -1,79 Prozent), was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 6,57 USD, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt (-8,37 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie. In Summe wird die Genius Sports-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.