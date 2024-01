Genius Sports Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Genius Sports Limited":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Genius Sports ist positiv, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte. Auch in den letzten Tagen dominierten positive Themen in den Anlegerdiskussionen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Genius Sports langfristig als "Gut", mit einem erwarteten Kursziel von 7,71 USD. Dies entspricht einer Erwartung von 37,51 Prozent. Die Bewertungen der Analysten sind insgesamt positiv, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 90,59 auf 7-Tage-Basis, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis bewegt sich der RSI im neutralen Bereich, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht".