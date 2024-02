Genius Sports Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Genius Sports Limited":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Genius Sports betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 88,81 Punkte, was darauf hindeutet, dass Genius Sports derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral und die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Stimmung unter Anlegern zeigt, dass die Kommentare zu Genius Sports überwiegend positiv, aber auch neutral waren. Insgesamt wird die Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Genius Sports von Analysten als "Gut" eingestuft, da von 18 Analysten 7 eine positive Bewertung abgegeben haben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7,71 USD, was einer Erwartung von 16,35 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Genius Sports-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 6,63 USD lag, was einem Unterschied von 10,5 Prozent zum Durchschnittskurs der letzten 200 Tage entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Genius Sports-Aktie eine positive Bewertung basierend auf dem RSI, der Stimmung der Anleger, den Analysteneinschätzungen und der technischen Analyse.