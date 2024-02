Genius Metals Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Stimmung unter den Anlegern für Genius Metals ist laut einer Analyse des Anleger-Sentiments in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Genius Metals insgesamt daher ebenfalls als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Genius Metals zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 57,14 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der Genius Metals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,06 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,045 CAD lag. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,04 CAD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Genius Metals auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert. Daher erhält Genius Metals auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.