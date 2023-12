Genius Metals Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Genius Metals: Aktuelle Stimmungslage und technische Analyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Genius Metals wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich somit für Genius Metals die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Genius Metals liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,33, was ebenfalls einer neutralen Einstufung entspricht.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen diskutierten die Anleger verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Genius Metals. Insgesamt führt dies zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments mit einem "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Genius Metals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,06 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,04 CAD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -33,33 Prozent und führt zu einer negativen Bewertung als "Schlecht". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung für Genius Metals basierend auf der Diskussionsintensität, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.