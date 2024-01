Genius Metals Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Genius Metals wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Die Kommentare und Wortmeldungen der letzten beiden Wochen zeigten hauptsächlich neutrale Themen bezüglich des Unternehmens. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -25 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,06 CAD mit dem aktuellen Kurs von 0,045 CAD vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,05 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -10 Prozent darstellt. Auch hier wird die Genius Metals-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für das Unternehmen führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Genius Metals-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 44,44 keine Über- oder Unterkäufe und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Genius Metals nach der RSI-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktien von Genius Metals wird auch durch die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung im Internet beeinflusst. Die Untersuchung ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmung rund um Genius Metals daher auch die Note "Neutral" gegeben.

Genius Metals kaufen, halten oder verkaufen?

