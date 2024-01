Genius Metals Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation. In Bezug auf Genius Metals wurde der kurzfristige 7-Tage-RSI auf 40 Punkte festgelegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der etwas längerfristige 25-Tage-RSI liegt bei 45,45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Fall zeigt Genius Metals eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen wirkt sich auf Aktienkurse aus. In diesem Fall wurden neutrale Kommentare und Themen rund um Genius Metals festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Genius Metals derzeit bei 0,06 CAD verläuft, während der Aktienkurs bei 0,045 CAD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,05 CAD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Befund für Genius Metals auf Basis der technischen Analyse.