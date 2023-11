Genius Metals Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Genius Metals von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Dies spiegelt sich auch in der Messung der Anleger-Stimmung wider, die insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Genius Metals weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI ergeben eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Genius Metals. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine negative Bewertung. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weisen Abweichungen auf, die zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führen.

Zusammenfassend erhält die Genius Metals-Aktie sowohl in der Anleger-Stimmung, dem RSI, dem Sentiment und Buzz als auch in der technischen Analyse eine "Neutral"- bzw. "Schlecht"-Bewertung.