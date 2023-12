Genius Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Genius ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies ergibt sich aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün und keine negativen Diskussionen wurden verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominierten positive Themen die Diskussionen der Anleger. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Genius wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 57,43 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,01, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Für Genius ergibt sich hier ein eher schwaches Bild. Die Diskussionsintensität zeigt nur geringe Aktivität im Netz, weshalb Genius für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich hieraus ein "Schlecht"-Wert für Genius.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 verläuft bei 0,97 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,69 USD liegt, was einer Abweichung von -28,87 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 liegt bei 0,67 USD, was einer Abweichung von +2,99 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Genius.