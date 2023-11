Genius Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Genius Aktie ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Das zeigt eine Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen am meisten erwähnt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die Genius Aktie mit einem Kurs von 0,835 USD derzeit 21,23 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Das wird als "Schlecht" eingestuft. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, ergibt sich eine Distanz von -51,73 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht" Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Genius Aktie zeigt einen neutralen Titel an. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 Wert beträgt 84,56, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 Wert von 57,09 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Daraus ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der Sentiment und Buzz Analyse konnte keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Genius daher auf dieser Stufe ein "Schlecht" Rating.