Genius Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Diese Diskussionen können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen, abhängig von der Intensität und der Veränderung der Stimmung. In Bezug auf die Diskussionen über Genius haben wir eine mittlere Aktivität festgestellt und daher die Bewertung "Neutral" vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Tendenz, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Genius-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -45,87 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 0,72 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Genius zeigt einen Wert von 36,17, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 47,32 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ waren. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch in positive Themen geändert, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.