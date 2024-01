Genius Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In Bezug auf die Genius-Aktie wurden in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen geäußert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Genius ergibt sich ein RSI von 87,63, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 65,96, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von 0,26 USD der Genius-Aktie um -58,73 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -70,45 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz zwar erhöht ist, jedoch die Rate der Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung für die Genius-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.