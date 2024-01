Genius Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Genius-Aktie hat in letzter Zeit eine negative Entwicklung durchgemacht, wie aus der technischen Analyse hervorgeht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,94 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,622 USD liegt, was einer Abweichung von -33,83 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,67 USD über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Genius war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wobei an fünf Tagen positiv und an zwei Tagen negativ diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch hauptsächlich negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem Anleger-Sentiment führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen auch eine starke Aktivität und eine positive Veränderung in Bezug auf Genius. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Bewertung, mit einem RSI von 96,84, was als "überkauft" gilt, und einem RSI25 von 53,58, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine eher negative Entwicklung für die Genius-Aktie, während das langfristige Stimmungsbild positiver ausfällt. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen.