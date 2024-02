Genimous Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die technische Analyse der Genimous-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 7,15 CNH liegt. Der Schlusskurs des letzten Handelstages lag bei 7,17 CNH, was einem Unterschied von +0,28 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,71 CNH wird berücksichtigt, und hier liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7 Prozent), was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Genimous-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "neutral" Bewertung.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Genimous bei 280. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Software" befindet sich die Aktie damit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "neutral" Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Genimous nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Der Unterschied beträgt 0,79 Prozentpunkte, was zu einer "neutralen" Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Genimous-Aktie hat einen Wert von 30, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und dementsprechend eine "neutral" Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 52,75), was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "neutral" Rating für Genimous.