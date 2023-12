Genimous Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Genimous schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 0,61 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 0,61 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf den Ertrag.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Genimous eine starke Aktivität in den Diskussionen. Daher wird dem Unternehmen eine Bewertung von "Gut" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Genimous liegt bei 63,53, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 67,08 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.