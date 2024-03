Genie Energy Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Anleger diskutieren neutral über Genie Energy

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Genie Energy basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Genie Energy eher neutral diskutiert. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Genie Energy daher eine "Neutral"-Bewertung zugeschrieben.

Dividende und Fundamental

Die Dividendenrendite von Genie Energy liegt bei 1,06 Prozent, was 3,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich dazu besitzt die Branche "Stromversorger" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent. Die Aktie wird daher als ein unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Genie Energy mit einem aktuellen Wert von 21,56 unter dem Branchendurchschnitt von 83 Prozent. Die Branche "Stromversorger" weist einen Wert von 125,78 auf. Die Aktie wird daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Sentiment und Buzz

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Genie Energy nur wenig Aktivität aufweist. Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Genie Energy für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was gleichbedeutend mit einer "Schlecht"-Einstufung ist. Insgesamt wird Genie Energy daher als "Schlecht"-Wert betrachtet.