Genie Energy Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Dividendenrendite von Genie Energy liegt aktuell bei 1,06 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,8 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -3,75 Prozent zur Branchen-Durchschnittsrendite. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Genie Energy eine starke langfristige Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Genie Energy liegt bei 79,15, was als "überkauft" eingestuft wird, und der RSI25 beträgt 63,86, was zu einer neutralen Einschätzung auf diesem Niveau führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des RSI.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 18,5 USD für den Schlusskurs der Genie Energy-Aktie über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 15,99 USD, was zu einer negativen Abweichung von 13,57 Prozent führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält die Genie Energy-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der Dividendenrendite, des Sentiments und Buzz im Internet, des Relative Strength-Index und der technischen Analyse.