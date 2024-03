Genie Energy Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Genie Energy-Aktie wird derzeit im Rahmen der technischen Analyse betrachtet, wobei das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf betrachtet wird. Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt derzeit einen Wert von 72,17, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft gilt. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 71, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Genie Energy derzeit bei 1,06 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,84 Prozent in der Stromversorger-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten 12 Monaten konnte Genie Energy eine Performance von 58,03 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Stromversorger-Branche im Durchschnitt um -2,32 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +60,35 Prozent im Branchenvergleich für Genie Energy entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Genie Energy bei 21, was im Vergleich zu einem KGV von 125,83 in der Stromversorger-Branche unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Genie Energy daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.