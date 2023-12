Genie Energy Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Aktienkurs von Genie Energy hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor im letzten Jahr sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 61,33 Prozent liegt die Genie Energy-Aktie um mehr als 10 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt von 51,51 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Allerdings fällt die Dividendenrendite von Genie Energy mit 2,14 Prozent aktuell niedriger aus als der Branchendurchschnitt von 6,29 Prozent. Dieser Unterschied von -4,15 Prozent führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Dividende.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung. Der aktuelle Kurs von 27,44 USD liegt um 68,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 22,52 USD eine positive Abweichung von 21,85 Prozent, was zu einem weiteren positiven Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken ist ebenfalls überwiegend positiv in Bezug auf Genie Energy. In den letzten Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, was zu einer positiven Einschätzung seitens der Anleger führt.

Insgesamt erhält die Genie Energy-Aktie demnach positive Bewertungen in Bezug auf die Aktienkurs-Performance, die technische Analyse und das Anleger-Sentiment, während die Dividendenrendite eher negativ bewertet wird.