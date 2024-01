Genie Energy Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Genie Energy-Aktie zeigt einen Wert von 56 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, welcher bei 41,85 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Genie Energy nach RSI-Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Genie Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,97 auf, was 75 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 129,32 in der Branche "Stromversorger". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Dividendenrendite von Genie Energy beträgt derzeit 1,08 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,59 % in der Branche "Stromversorger". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" zeigt die Genie Energy-Aktie eine Rendite von 176,03 Prozent, was 171 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Stromversorger" verzeichnet eine mittlere Rendite von 5,16 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Genie Energy mit 170,87 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.