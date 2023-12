Genflow Biosciences Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "GENFLOW BIOSCIENCES PLC":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier zum gegenwärtigen Zeitpunkt "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Genflow Biosciences wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI für 25 Tage berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 97,37 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Genflow Biosciences-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Genflow Biosciences eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen im letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Genflow Biosciences-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Genflow Biosciences-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 2,26 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 1,4 GBP liegt, was einer Abweichung von -38,05 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,63 GBP) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -14,11 Prozent ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating erhält. In Summe wird die Genflow Biosciences-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Genflow Biosciences von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut", und die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Gut"-Einstufung.

