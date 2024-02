Genfit Aktie: Keine Panik!

Die Genfit-Aktie wird anhand verschiedener Faktoren bewertet, darunter die technische Analyse, das Sentiment und Buzz, die Anleger-Stimmung und der Relative Strength Index (RSI).

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Genfit-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 3,45 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt mit 3,435 EUR auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wird ein ähnlicher Wert von 3,44 EUR ermittelt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Sentiment und Buzz rund um die Genfit-Aktie haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer guten Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was insgesamt zu einer guten Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, wobei in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Genfit liegt bei 72,48, was als überkauft betrachtet wird und zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 hingegen bewegt sich bei 53, was als neutral eingestuft wird, was insgesamt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich für die Genfit-Aktie eine neutrale bis schlechte Bewertung basierend auf den verschiedenen Faktoren.

