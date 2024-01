Genetic Technologies Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Genetic Technologies":

Der Aktienkurs von Genetic in der Gesundheitspflege-Branche zeigt eine Rendite von -51,67 Prozent, was mehr als 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite von Genetic mit 38,46 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Genetic als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 57,45 führt zu einer "Neutral"-Einstufung, was zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Das Sentiment und der Buzz um Genetic waren in den letzten Wochen negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion führt. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussion über Genetic in den sozialen Medien führen zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Stimmung und der Kommentare über Genetic auf sozialen Plattformen zeigt hauptsächlich positive Befunde. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung der Aktie führt. Somit wird Genetic hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.