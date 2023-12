Genetic Technologies Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Weitere Suchergebnisse zu "Valuence Merger Corp":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Genetic ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen waren jedoch vor allem negative Themen Gesprächsthema, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Genetic-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,25 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,2 AUD deutlich darunter liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,22 AUD unter dem letzten Schlusskurs. Auf dieser Basis erhält die Genetic-Aktie daher ein schlechtes Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Genetic war jedoch negativ, was zu einem schlechten Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Genetic-Aktie überkauft ist, was zu einem schlechten Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein schlechtes Rating für die Genetic-Aktie.