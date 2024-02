Genetic Technologies Aktie: Aus und vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Genetic Technologies":

In den letzten Wochen wurde bei Genetic eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders positiven Themen beobachtet wurde. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Genetic für diese Stufe daher ein "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Genetic verläuft derzeit bei 0,22 AUD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,105 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -52,27 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,16 AUD hat die Aktie mit einer Differenz von -34,38 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet also "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren und positive Themen in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen besonders präsent waren. Aus diesem Grund wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat Genetic im vergangenen Jahr eine Rendite von -51,67 Prozent erzielt, was 40,26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt -12,43 Prozent, und Genetic liegt aktuell 39,24 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.