Genetic Signatures Aktie: Was soll man davon noch halten?

In den letzten vier Wochen wurden bei Genetic Signatures keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage festgestellt. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Allerdings gab es eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Genetic Signatures daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass die Relative Strength Index (RSI) für Genetic Signatures derzeit bei 62,5 liegt, was als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit wird die Einstufung des RSI insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren ergibt ein "Schlecht"-Rating für Genetic Signatures. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was auf einen Abwärtstrend hindeutet.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen eher neutral über Genetic Signatures diskutiert wurde. Negative Themen haben in den letzten ein, zwei Tagen überwogen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Insgesamt erhält Genetic Signatures daher eine "Schlecht"-Einschätzung auf dieser Grundlage.