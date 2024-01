Genetec Corp im Check!

Die technische Analyse der Genetec-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 375,64 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 549 JPY, was einem Unterschied von +46,15 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 448,25 JPY liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +22,48 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Genetec damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 27,32 Punkte, was darauf hinweist, dass Genetec momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Genetec weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Genetec in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, und auch die Themen rund um Genetec waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.