Genetec Corp-Anleger wird’s freuen!

Die Genetec ist derzeit nach einer technischen Analyse ein "Gut"-Wert. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1058,89 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1458 JPY) um +37,69 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1226,6 JPY entspricht einer Abweichung von +18,87 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Analyse, dass es in den vergangenen Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Genetec-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Genetec-Aktie auf kurzfristiger Basis als neutral eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI momentan bei 43,92 Punkten liegt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 27,91, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Auswertung der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ergab, dass die Genetec in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen daher zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Insgesamt lässt die technische Analyse und die Auswertung des Sentiments und Buzz sowie des Anlegerverhaltens die Genetec-Aktie als "Gut" und "Neutral" einstufen.