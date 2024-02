Helios Towers Plc Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Im Fall der Helios Towers-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 68,38 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Helios Towers.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Helios Towers-Aktie ein Durchschnitt von 82,22 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 76,7 GBP, was einer Abweichung von -6,71 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 80,78 GBP unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Helios Towers also für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz wird die Aktie von Helios Towers aufgrund einer durchschnittlichen Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie der Helios Towers in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 2 Gut-, 1 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen versehen wurde, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Zudem liegt das mittlere Kursziel für die Aktie bei 181,67 GBP, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 76,7 GBP einer erwarteten Kursentwicklung von 136,85 Prozent entspricht, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Helios Towers die Einschätzung "Gut".