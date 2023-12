Genetec Corp Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der gleitende Durchschnittskurs der Genetec-Aktie liegt nun bei 371,61 JPY, während der aktuelle Kurs bei 546 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um +46,93 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 439,25 JPY, was einer positiven Abweichung von +24,3 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Genetec durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Genetec liegt aktuell bei 8,94 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine klare Über- oder Unterbewertung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass über Genetec in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Genetec-Aktie sowohl auf der Basis des Sentiments und Buzz, als auch des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.