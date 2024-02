Genetec Corp Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Genetec wird in der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 429,17 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (892 JPY) um +107,84 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 zeigt mit einem Wert von 561,7 JPY eine positive Abweichung von +58,8 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Genetec zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte, die auf eine Überverkauft-Situation hinweisen. Der 7-Tage-RSI beträgt 1,66 Punkte und der 25-Tage-RSI 24,29, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Genetec als durchschnittlich bzw. stabil eingestuft werden. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wird ebenfalls als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und der Anleger-Stimmung.