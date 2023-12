Genetec Corp Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Genetec-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1089,05 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 505,333 JPY (-53,6 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in der einfachen Charttechnik führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Genetec neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Genetec-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 65, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 63,04 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Genetec.