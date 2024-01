Genesis Minerals Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index wird häufig genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Genesis Minerals zeigt der RSI einen Wert von 70,97, was auf eine "Schlechte" Bewertung hindeutet. Der RSI25 hingegen beläuft sich auf 56,87, was zu einer "Neutralen" Einstufung für 25 Tage führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Anleger-Stimmung.

Die Langfristige Stimmung rund um die Aktie von Genesis Minerals wurde ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Genesis Minerals war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Genesis Minerals mit 1.625 AUD derzeit -2,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +14,44 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.