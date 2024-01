Genesis Minerals Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Genesis Minerals wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 97,62 Punkten, was darauf hindeutet, dass Genesis Minerals überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 59,69, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird es als "Neutral" eingestuft, was dem Genesis Minerals-Wertpapier insgesamt ein "Schlecht"-Rating einbringt.

In Bezug auf die trendfolgenden Indikatoren erhält Genesis Minerals jedoch eine "Gut"-Bewertung. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,43 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 1,59 AUD deutlich darüber liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +11,19 Prozent. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,66 AUD, was einer Abweichung von -4,22 Prozent entspricht. Daher erhält Genesis Minerals auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Genesis Minerals ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien standen in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen zu Genesis Minerals gemessen und daher eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.