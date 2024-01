Genesis Minerals Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die technische Analyse von Genesis Minerals-Aktien zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,42 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 1,74 AUD liegt, was einer Abweichung von +22,54 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 1,65 AUD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +5,45 Prozent entspricht. Basierend auf trendfolgenden Indikatoren erhält Genesis Minerals daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung rund um Genesis Minerals-Aktien wird ebenfalls als positiv bewertet. Obwohl in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden, überwogen die positiven Kommentare und Befunde. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält Genesis Minerals eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der RSI7 (47,06 Punkte) als auch der RSI25 (45,97 Punkte) zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält das Genesis Minerals-Wertpapier basierend auf den verschiedenen Indikatoren Bewertungen von "Gut", "Schlecht" und "Neutral".