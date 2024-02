Genesis Minerals Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt war die Aktie von Genesis Minerals Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem negative Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Genesis Minerals. Dies führte insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Genesis Minerals-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 1,49 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 1,565 AUD liegt. Daraus ergibt sich eine Abweichung von +5,03 Prozent und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 1,64 AUD, was einer Abweichung von -4,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich sagen, dass die Stimmung für Genesis Minerals in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, wofür die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Auch in diesem Bereich erhält Genesis Minerals daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Genesis Minerals zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 41,94, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,48, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild mit einem Rating von "Neutral".