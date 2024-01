Genesis Minerals Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

In den letzten zwei Wochen wurde Genesis Minerals von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Auf Grundlage dieser Informationen lautet die Einschätzung der Anleger-Stimmung daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Genesis Minerals beträgt 72,31, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,34, was wiederum eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Genesis Minerals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,42 AUD. Der letzte Schlusskurs von 1,625 AUD weicht somit um +14,44 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (1,65 AUD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,52 Prozent), was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Genesis Minerals-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat die Aktie von Genesis Minerals für die vergangenen Monate nur eine schwache Aktivität im Netz aufgewiesen. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Genesis Minerals-Aktie als "Schlecht"-Wert.