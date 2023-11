Genesis Land Development Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Genesis Land Development. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine bedeutenden Veränderungen in der Anzahl der Diskussionen in Bezug auf das Unternehmen, weshalb auch dieses Kriterium als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Genesis Land Development daher eine "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Genesis Land Development besonders positiv diskutiert, wobei an drei Tagen das Stimmungsbarometer in die positive Richtung zeigte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Genesis Land Development insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Genesis Land Development-Aktie derzeit bei 2,17 CAD, während der tatsächliche Kurs bei 2,19 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +0,92 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht dagegen bei 2,31 CAD, was einer Distanz von -5,19 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Genesis Land Development-Aktie liegt bei 76, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,52, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs ein Gesamtrating von "Schlecht" für die Genesis Land Development-Aktie.