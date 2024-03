Genesis Land Development Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen NV":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Genesis Land Development ist derzeit überwiegend positiv. Dies ergibt sich aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv ausfielen. Insgesamt sieben Tage lang zeigte das Stimmungsbarometer grün an, was auf eine optimistische Haltung der Anleger hinweist. Es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet, und lediglich an einem Tag war die Stimmung neutral. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Genesis Land Development insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Genesis Land Development-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 2,27 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 2,55 CAD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +12,33 Prozent, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einem Wert von 2,46 CAD, so liegt der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe (+3,66 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. In Bezug auf Genesis Land Development wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Genesis Land Development-Aktie zeigt einen Wert von 80, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 43,71, was bedeutet, dass Genesis Land Development hier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Genesis Land Development.