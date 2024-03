Genesis Healthcare Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über die Genesis Healthcare-Aktie war auch durchschnittlich, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Genesis Healthcare-Aktie liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich ein neutraler RSI-Wert von 50, was zu einer Gesamtbewertung von neutral führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Genesis Healthcare bei 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 69,31 für Gesundheitsdienstleister unterdurchschnittlich ist. Dies führt zu einer guten Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende weist Genesis Healthcare derzeit eine Rendite von 2,16 % auf, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 % liegt. Daher wird die Dividende ebenfalls neutral eingestuft.

Insgesamt erhält die Genesis Healthcare-Aktie daher eine neutrale Bewertung basierend auf Sentiment, RSI und Dividende.