Genesis Healthcare Aktie: Reine Nervensache!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Genesis Healthcare wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Genesis Healthcare-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Genesis Healthcare somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Teil der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Genesis Healthcare derzeit einen Wert von 2,16 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,21 Prozent. Die geringe Differenz von 0,05 Prozent führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Genesis Healthcare in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität und führt somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im fundamentalen Bereich wird Genesis Healthcare im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Gesundheitsdienstleister) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16, was einen Abstand von 73 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 58,26 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Genesis Healthcare kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Genesis Healthcare jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Genesis Healthcare-Analyse.

Genesis Healthcare: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...